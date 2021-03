Eindelijk weer de Arena in: "Het voelt als een soort schoolreisje"

Rijen voor de ingang, heel veel oranje kleding en geschminkte supporters. De Johan Cruijff Boulevard zag er vandaag weer even uit alsof de lockdown achter de rug is, al ging het wel om een proef.

De supporters kwamen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Letland. Tijdens de wedstrijd werd onderzoek gedaan naar de effectiviteit van toegangstesten en de verspreiding van het coronavirus door aerosolen. Maar de toeschouwers waren vooral blij dat ze eindelijk weer naar het voetbalstadion konden. "Het voelt als een soort schoolreisje."

Toeschouwers waren opgedeeld in negen onderzoeksbubbels, waarin verschillende coronamaatregelen op de proef worden gesteld. "Wij mogen straks alles", zei een enthousiaste fan uit bubbel 6. "Zolang we maar een mondkapje ophebben, hoeven we geen 1,5 meter afstand te houden. We mogen zelfs over elkaar heenklimmen."

Voor de avondklok weer thuis

Oranje won de wedstrijd met 2-0, maar lang doorfeesten zat er voor de voetbalfans niet in. Iedereen moest voor de avondklok gewoon weer thuis zijn. Niet iedereen is er zeker van dat dat ook gaat lukken. "Als we meteen het stadion uit mogen, lukt ons dat nog wel", vertelt een toeschouwer. "Maar ik had al gelezen dat dat niet het geval is, dus het wordt een twijfelgevalletje."