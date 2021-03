Dijksma moest lang zoeken naar huis in Utrecht, maar verlaat IJburg binnenkort

Dat betekent dat Dijksma binnenkort pas kan verhuzien. "Dat het zo erg is, had ik me nooit gerealiseerd. Alleen al het maken van een afspraak om überhaupt ergens te mogen komen kijken, is een hele klus. Zonder aankoopmakelaar kom je er niet tussen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het overbieden", zei Dijksma dit weekend in een interview met het AD.

Dijksma was 2,5 jaar wethouder in de stad. "Het was kort, ik snap de timingsproblematiek, maar die is er met dit soort dingen eigenlijk nooit in perfecte staat", zei ze nadat duidelijk was geworden dat ze burgemeester van Utrecht werd tegen AT5. Ze is opgevolgd door Egbert de Vries, die nu wethouder van Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit is.