Wonen in een sociale huurwoning van hout: "Je weet dat je duurzamer leeft en dat is fijn"

Bouwen met hout neemt binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) in rap tempo toe. Logisch want b ouwen met hout zou een oplossing kunnen zijn voor het terugdringen van de CO2 uitstoot in de bouw. In Amsterdam wordt ook met hout gebouwd maar nog niet op het gebied van sociale huur. In Alkmaar is dat wel het geval. Het AT5 programma Bouw Woon Leef spreekt met bewoner Annelotte over haar duurzame sociale huurwoning.

Niet opgesloten in beton

Annelotte is erg positief over wonen in een houten woning. "Het is lekker knus maar het voelt niet klein aan. In beton voel je je zo snel opgesloten. Ik voel me hier vrij." In de zomer kan het wel behoorlijk warm worden in haar woning en omdat er meerdere mensen om haar heen wonen hoort ze buren wel eens. Maar of dat verschilt met een normale woning durft ze niet te zeggen.

Eigenlijk ziet Annelotte voornamelijk de voordelen. "Voor een leuk prijsje per maand, dat is wel erg mooi en het is ook lekker dicht bij de stad."