Ex-lachgaskoning Deniz over miljoenenboete: "Ik heb het vermogen maar ga het niet betalen"

In een eerdere strafrechtelijke uitspraak oordeelde de rechter dat Deniz wel online bestellingen lachgas mocht verkopen. Maar handhavers betrapten hem in het centrum op de verkoop van ballonnetjes ter plekke, zonder een bestelling voorafgaand te plaatsen. En dat is 'venten' en verboden zonder vergunning.

De rechtbank gaf de gemeente daarin vorige week gelijk. Omdat het bedrijf van Üresin geen gehoor gaf aan de vordering van de gemeente, zijn de dwangsommen in de ogen van de rechtbank terecht opgelegd.

Toch is Deniz niet van plan de boete van een miljoen euro te betalen. "Ik heb wel vermogen, en als ik het wil kan ik de boete wel betalen. Maar ik ga het niet betalen, want het is mij ten onrechte aangeschreven. Ik heb wel vrijspraak over het strafrechtelijke proces van de rechtbank."