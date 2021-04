Hulpbrug 'het Bullebakje' klaar: "Het was best veel geluid soms"

We zijn terug bij de monumentale brug de Bullebak. Vorig jaar zijn hier de werkzaamheden gestart om de brug over de Brouwersgracht, ter hoogte van de Marnixkade, te vernieuwen. De hulpbrug voor fietsers en voetgangers is inmiddels klaar en daarom neemt het AT5-programma Het Verkeer weer een kijkje.

In het zonnetje, met uitzicht op het werkterrein, legt omgevingsmanager Annemieke van Baar kort uit waarom de brug precies vernieuwd wordt: "We moeten nieuwe funderingspalen neerzetten. Het binnenwerk is ook behoorlijk verouderd, we moeten de brug nu met de hand bedienen. Straks wordt dat een mechanisch binnenwerk."

Hulpbrug fietsers en voetgangers Afgelopen maanden is er flink gewerkt vertelt Van Baar: "Inmiddels hebben we een hulpbrug. We noemen hem 'het Bullebakje'. Dat is een brug alleen voor fietsers en voetgangers maar ook voor de brandweer." Ook zijn de werkmannen druk geweest met het verleggen van kabels en leidingen en het plaatsen van damwanden. De komende tijd zal hier verder aan gewerkt worden.

Het werkterrein op en om de Bullebak

Er is weinig ruimte tussen het werkterrein en de huizen in de buurt. Ook zijn er grote machines nodig voor het werk aan de brug. Geluidsoverlast is dan ook iets wat vaker wordt genoemd door de mensen in de buurt. "Het was natuurlijk best wel veel geluid soms", vertelt een bewoonster. "Maar ach, ik zeur. Ik ben altijd blij, je moet de positieve dingen in het leven zien", voegt ze toe. Een andere bewoner, die recht aan het bouwterrein woont, vertelt over wat hij allemaal hoort en ziet gebeuren. "Soms met de boor: Boem, boem, boem. Soms met de machine daar werken. Ik ken alles hier nu precies", zegt hij wijzend naar het werk.

Ontwerp van de nieuwe Bullebak

Omleidingen voor gemotoriseerd verkeer Bus-, tram- en autoverkeer moet om de brug heen rijden. Voor fietsers en voetgangers gelden er geen omleidingen. Zij kunnen gebruik maken van de nieuwe hulpbrug. In het najaar van 2022 kunnen Amsterdammers weer gebruik maken van de Bullebak. "Maar dan ligt de brug er wel weer bij voor de komende honderd jaar", belooft Van Baar.