Advocaat vraagt namens familie slachtoffer Wahib om rust

De familie van de minderjarige jongen die vorige week na aandringen van acteur Bilal Wahib zijn geslachtsdeel toonde in een livestream, vraagt om rust. Volgens advocaat Richard Korver, die de familie bijstaat, heeft de jongen sinds het incident diverse "uiterst vervelende" berichten ontvangen.

Korver verzoekt iedereen nadrukkelijk om niet naar het slachtoffer of zijn familie op zoek te gaan. De advocaat roept op om alleen berichten op sociale media te plaatsen die het slachtoffer helpen..

Inzamelingsacties

Volgens Korver zijn er naar aanleiding van het incident meerdere inzamelingsacties begonnen voor de familie en het slachtoffer. "De familie en het slachtoffer zelf hebben hier niet om gevraagd en hier ook geen toestemming voor gegeven", aldus de advocaat.

De familie vraagt aan diegenen die de acties hebben opgezet, om het geld over te maken naar stichting help wanted. Die stichting zet zich in voor de belangen van kinderen die slachtoffer zijn van exposure.

Aanhouding

Wahib werd vorige week nadat een video van de livestream online verscheen, opgepakt wegens het maken danwel verspreiden van kinderporno. De acteur liet via zijn advocaat weten spijt te hebben van zijn daad. Platenlabel Topnotch en NPO Zapp stopten gisteren de samenwerking met Wahib naar aanleiding van de video. Ook haalde de politie een wervingscampagne met hem offline.