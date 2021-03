Stad scoort met congressenplan: in 2023 invasie van cardiologen

Het cardiologencongres ESC wordt in 2023 in Amsterdam georganiseerd. Daarmee heeft de gemeente het eerste grote congres binnengesleept dat binnen het nieuwe congressenplan valt. De stad investeert fors om één van de belangrijkste congressteden van Europa te worden.

"Het is een mooie start van ons nieuwe congressenplan dat het bekende cardiologencongres ESC straks naar Amsterdam komt", vertelt wethouder van Economische Zaken Victor Everhardt. "Ik kijk er naar uit om dit congres en zijn bezoekers te ontvangen in onze stad." Voor de coronacrisis kwamen op het congres zo'n 30.000 mensen af.

Vooral niet-commerciële congressen

De komende vier jaar wordt er 3,7 miljoen euro geïnvesteerd om congressen te werven. "De laatste jaren schommelt Amsterdam rond de top 10 van de ranglijst van de International Congress and Convention Association, achter steden als Parijs, Barcelona, Lissabon en Kopenhagen", en dat moet beter stelt de wethouder.

De gemeente wil voornamelijk congressen werven op de gebieden van Life Sciences & Health, Tech, duurzaamheid, FinTech en de creatieve industrie. De voordelen van zulke congressen in de stad zijn groot volgens de gemeente. "Congressen zorgen voor inkomsten, werkgelegenheid en opleidingsplekken."

'Weinig overlast'

"Ook trekken congressen zakelijke bezoekers aan die voor relatief weinig overlast en druk op de openbare ruimte zorgen", stelt de gemeente. "Congressen vinden meestal plaats buiten het hoogseizoen en de bestedingen van de congresbezoekers aan horeca en cultuur zijn hoog. Ook verblijven bezoekers niet alleen in het centrum, maar verspreid over de stad."

Toch is het nog de vraag hoelang het duurt voordat grote congressen weer gaan plaatsvinden. Momenteel zijn er reisbeperkingen ingesteld en de verwachting is dat de zakelijke reiziger ook nog wel even wegblijft als die beperkingen zijn opgeheven.