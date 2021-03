Tuinteam Floradorp zoekt geschikte plek: "Toe stadsdeel, help ons!"

De mannen en vrouwen van stichting Flora4Life staan binnenkort op straat. De keet aan de Klimopweg moet weg, dat wisten ze ook al. Maar nu liggen ze in de clinch met de gemeente over een nieuwe plek. Flora4Life heeft een hele lijst van geschikte plekken. Die wil het stadsdeel niet. Het stadsdeel stelt het Augustinushuis voor. Maar dat ziet de stichting niet zitten.

De patstelling geldt niet alleen voor Flora4Life, maar ook voor stichting Flora Kokjes en On&Backstage. Deze drie stichtingen moeten vanaf augustus op zoek naar een nieuwe stek, maar welke? Flora4Life knapt per jaar 500 tuinen op in het stadsdeel. "We helpen oude mensies", vertelt coördinator Patrick van Bronswijk.