Bewoners willen 'time-out' voor alle bouwplannen in Noord

Bewoners uit Noord demonstreerden vandaag voor het stadhuis. Ze eisen ze een 'time-out op alle bouwplannen in hun stadsdeel, omdat ze vinden dat de gemeente hen passeert. Al jaren strijden ze om te investeren in hun oude huizen, en kampen met schimmel, tocht en loden leidingen. Terwijl tegenover hun straat luxe nieuwbouwprojecten verschijnen en hun groen verdwijnt.

Met een petitie van zo'n 1300 handtekeningen en een manifest eisten de bewoners van burgemeester Halsema inspraak in de ontwikkeling van stadsdeel Noord. Hoewel veel bewoners actief zijn als het om burgerparticipatie gaat, wordt er totaal niet naar hen geluisterd, vinden ze. Eva Bollen van het Bewonersplatform Vogelbuurt/IJplein en de bewonerscommissie De Punt: "De oude wijken liggen er schandalig bij, terwijl er voor miljoenen wordt geïnvesteerd in nieuwbouw. Sociale structuren verdwijnen en het groen wordt zeer ernstig bedreigd."

Aan alle protestborden te zien zijn de bewoners het duidelijk zat. "Bewoners worden niet goed en niet eerlijk geïnformeerd en kritische bewoners worden buitenspel gezet", gooit Eva Bollen burgemeester Halsema voor de voeten.

Die zegt direct toe een keer langs te komen om met eigen ogen te zien waar de bewoners mee zitten. Sommige betogers zijn er blij mee, anderen zijn sceptisch. "Dat antwoord verontrust me", zegt Massih Hutak, bewoner van De Punt. Hij schreef dit weekend een column in het parool over de kwestie. "Wij agenderen dit al heel lang. Bovendien woont ze zelf in Noord."

Manhattan aan het IJ

"Natuurlijk moeten er nieuwe woningen komen", begrijpt Eva Bollen. "Maar dan kun je niet zeggen: Oh, er is nog plek in Noord, laten we daar de boel lekker volplempen. En het grote deel van de nieuwbouwwoningen is niet waar wij behoefte aan hebben: sociale woningbouw en midden segment. Het wordt nu Manhattan aan het IJ. En wij zitten in energetische krotten. De woningcorporatie doet pas wat als we aan de bel trekken."