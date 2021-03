Overleden boekenverkoper Erdwin Spits nog éénmaal door Oudemanhuispoort

Na veertig jaar als boekenverkoper te hebben gewerkt aan de Oudemanhuispoort is Erdwin Spits onlangs overleden. Na een kankerdiagnose koos hij ervoor om zijn leven te voltooien. Vandaag werd hij voor de uitvaart nog eenmaal herdacht door familie, vrienden en kennissen op zijn vaste stek bij de Universiteit van Amsterdam.

Zoon Ilja is timmerman en heeft er voor gezorgd dat zijn vader zelfs in het hiernamaals een stukje van zijn boekenstal mee kan nemen. "Ik heb de kist van de Amerikaanse tulpenboom en de uiteinden bestaan uit hout van zijn boekenbak."

"Hij heeft hier bijna veertig jaar gestaan en in die tijd duizenden gesprekken gevoerd met mensen", vertelt zoon Ilja en dus werd een korte bijeenkomst voor vrienden en kennissen georganiseerd bij zijn boekenstal.

Vrienden en familie herinneren Erdwin als een aimabele en attente man met veel humor. "Hij schaakte en je kon hem altijd vinden bij Ruigoord, ADM of de oude kraakpanden. Als er iets gebeurde was hij er gewoon in die subcultuur van Amsterdam", zegt één goede vriend van Erdwin.

"Altijd een glimlach op zijn gezicht, altijd wat leuks te zeggen. Er kwam nooit iets vervelends uit zijn mond. Gewoon een topgozer", zeggen andere vrienden.

Erdwin heeft de Tao van de Chinese filosoof Lao Tze vertaald en dat inspireert een vriend om zijn dood wellicht niet als het einde te beschouwen. "Wat voor een rups het einde is, is voor de ander een vlinder."