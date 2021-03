Stad NL V De Straten in de Troelstralaan: ''Voldoe je niet aan de normale norm, dan val je buiten de boot''

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering bezoeken we de Troelstralaan in Nieuw-West.

We gaan langs bij de meest enthousiaste bewoner van de straat, Meltem. Zij mailde ons met de vraag of we de Troelstralaan konden bezoeken. ‘‘Mensen denken altijd snel aan een getto wanneer ze het hebben over Geuzenveld, maar dat is absoluut niet waar’’.

Ruzie over muziekoverlast wordt er in de Troelstralaan niet gemaakt. Buurtbewoner Jan heeft namelijk een uitvinding gedaan die dit probleem tegengaat. Hij woont in het oude gedeelte aan de Troelstralaan en is naast muzikant en professioneel pianostemmer ook uitvinder.

We bewonderen de uitvinding van Jan niet alleen. Dit doen we met niemand minder dan de aan de Troelstralaan opgegroeide superster Davey. Hij wordt ook wel de nieuwe Johnny Jordaan genoemd en heeft onder andere opgetreden in Carré, Paradiso en het Concertgebouw. Vandaag treden Jan en Davey samen op in de woonkamer van Jan.