Politie toont opvallende tatoeages dode man Riekerweg

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 foto's vrijgegeven van tatoeages van de dode man die vorige week werd gevonden in het water aan de Riekerweg. De identiteit van de man is nog altijd onbekend en op deze manier hopen ze dat mensen hem herkennen. De recherche heeft op dit moment geen aanwijzingen dat het slachtoffer om het leven is gekomen door een misdrijf.

AT5

Als agenten vorige week donderdag rond 10.00 uur over de Riekerweg rijden denken ze een verdacht pakketje in het water te zien liggen. ''Ze proberen het aan de kant te krijgen, maar als dit niet lukt schakelen ze de brandweer in. Die komen ter plaatse met een duikteam. Als die het water ingaan treffen ze het stoffelijk overschot van de man aan'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

De recherche doet onderzoek naar de dood van de man en heeft op dit moment geen aanwijzingen dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. Zijn identiteit is nog niet vastgesteld en daarom delen ze nu foto's van opvallende tatoeages van de man. ''Wij komen graag in contact met mensen die mogelijk weten om wie het hier gaat of wie hem voor donderdag 25 maart heeft gezien.'', zegt Stor.

Tatoeage dode man Riekerweg

Signalement Om een beter beeld te krijgen van hoe de man eruit ziet heeft de politie een signalement vrijgegeven. Hij heeft een lichte huidskleur is tussen de 1.80 en 1.85 lang, heeft kort donkerbruin haar en een klein baardje. Hij droeg een donkerkleurig vest met gestikt ruitjespatroon, een zwart shirt met Chinese belettering aan de voorkant een donkerkleurige joggingsbroek en zwarte half hoge schoenen.