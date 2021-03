Coronathuistesten vliegen over de toonbank bij apotheek in Utrechtsestraat

Sinds gisteren verkopen de eerste apotheken 'coronazelftesten'. In de Utrechtsestraat stond vanochtend al vroeg een rij om de eerste testen in te slaan. 'Ik heb alle apotheken afgebeld en ben uit Zaandam gekomen om de test op te halen."

Apotheker Hana Softic staat aan de lopende band aan klanten uit te leggen hoe de thuistest werkt. Een voordeel: de wattenstaaf hoeft minder diep je neus in dan bij de GGD-testen. Softic: "Het is gebruiksvriendelijker test dan dat we voorheen gewend waren.'' Daar zijn veel Amsterdammers blij mee. ''Die neus was het ergste'', vindt een man in de rij. Een ander haalt ook opgelucht adem. ''Bij de eerste test moest ik echt twee keer janken.''

Beschikbaarheid

De Medicijnman Apotheken in de Utrechtsestraat kreeg gister 350 coronasneltesten binnen. 'We hebben ze nog op voorraad, maar we krijgen telefoontjes van mensen door het hele land.'' De testen geven al de uitslag na een kwartier. ''Ik merk dat mensen geneigd zijn het wattenstaafje omhoog te doe, maar je moet het staafje echt parallel met het gehemelte laten gaan.''

De apotheek is een van de ongeveer 450 apotheken, die gister begonnen is met de verkoop van de sneltesten. De verwachting is dat vanaf vrijdag de meeste apotheken in de stad de snettesten verkopen. Voor 8,95 euro zijn de testen te koop. Bij een positieve test is er alsnog een PCR-test nodig. Volgens Hana Sofic moet er wel voor gewaakt worden dat mensen ook bij een negatieve test de coronamaatregelen hanteren.