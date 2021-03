Groot Wassink over kritiek op burgerparticipatie: "Er gaat ook heel veel goed"

JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga vroeg Groot Wassink vanmiddag tijdens de gemeenteraadsvergadering naar aanleiding van de berichtgeving van AT5 om opheldering. Ze vond onder meer dat politicoloog Jan Schrijver "vrij vernietigende woorden" gebruikte voor het beleid van de gemeente. Hij zei bijvoorbeeld dat de burgerparticipatie een wassen neus is.

Verbeteren

"Het zal je maar gezegd worden. Mijn vraag is dan ook, hoe vindt u zelf dat het gaat, wat gaat het college het komende jaar doen om het te verbeteren?", vroeg Nanninga. Ook vroeg ze waarom hij niet op de camera heeft gereageerd.

Groot Wassink antwoordde dat er heel veel gemeentelijke projecten plaatsvinden waarbij de mening van burgers gevraagd wordt. "Er wordt veel geparticipeerd, heel veel projecten, heel veel gaat goed, sommige projecten kunnen wat beter."

Verder zei hij dat hij een reactie had voorbereid, maar dat daar "door de journalist niet op gewacht" was. De vraag om een reactie op camera is vorige week donderdag voor het eerst overigens al gesteld, maar er kwam uiteindelijk dus geen reactie.

Meervaart

Over de kritiek op de nieuwe Meervaart, waarvan de nieuwe locatie in de Sloterplas al vast leek te staan ondanks verzet van buurtbewoners, zegt Groot Wassink: "Volgens mij heeft u daar een briefje over gekregen, dat juist de raad een locatie moet kiezen. Dat lijkt me heel goed."

Wel wil Groot Wassink meer ruimte geven aan referenda, zoals hij vorige week al zei.