Boek over 'Pandjesprins' Bernhard Junior: "Uitgegroeid tot symbool van misstanden op woningmarkt"

In 2017 publiceerden Couzy en Van Dun in Het Parool over het vastgoedbezit van de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. En dat loog er niet om: 102 adressen stonden op zijn naam, gedeeld met drie van zijn compagnons. Tel daar de adressen van zijn bedrijf Pinnacle, waar Bernhard jr. een van de aandeelhouders is, bij op en je kwam uit op 349 woningen.



"Dat hebben we in de krant gezet", vertelt Couzy op de Admiraal De Ruyterweg waar Bernhard veel van zijn privé-bezit heeft. "En vervolgens kwamen er tips binnen over de verhuur van de panden waarbij de regels werden overtreden."

'Not amused'

De vergunningen voor het woningdelen waren niet op orde en naar verluidt was Koning Willem-Alexander "not amused" over de zakelijke affaire van zijn neef. Het is typerend voor de ondernemersstijl van Bernhard die niet zelden de randjes opzoekt, blijkt uit het boek. Zo belegt hij ook een vastgoedavontuur in Servië, waarbij hij in zee gaat met omstreden zakenpartners.



Daar staat tegenover dat Bernhard in het vastgoed stapte met fortuin dat hij zelf maakte bij de verkoop van zijn internetbedrijf. Zoals zijn vader wegbereider was voor leden van de Koninklijke familie die meer wilden dan alleen maar lintjes doorknippen, zo denkt hij eenzelfde pad te kunnen bewandelen in de zakenwereld.