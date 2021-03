Aantal coronabesmettingen vorige week met 7 procent omhoog

Van 22 tot en met 28 maart kregen 2184 Amsterdammers te horen dat ze het coronavirus hebben. Dat waren er een week eerder nog 1947.

De regio Amsterdam bestaat verder uit Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. 175 inwoners van Amstelveen bleken besmet te zijn, 46 inwoners van Diemen, 116 inwoners van Aalsmeer, 36 inwoners van Ouder-Amstel en 85 inwoners van Uithoorn.

De cijfers zijn ook omgerekend naar het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Dat aantal lag vorige week in Amsterdam op 250, in Amstelveen op 191, in Diemen op 147, in Aalsmeer op 364, in Ouder-Amstel op 255 en in Uithoorn op 287.