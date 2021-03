Don Ceder nu Kamerlid: "Ik voel me nog steeds hetzelfde, maar het is prachtig"

Raadslid én advocaat Don Ceder heeft speciaal voor vandaag een nieuwe pantalon gekocht. Het jasje had hij al. Hij woont in een bescheiden appartement in Zuid-Oost. Plannen om naar Den Haag te verhuizen de 32-jarige Amsterdammer niet. "Ik blijf hier wonen. Daarnaast probeer ik te blijven horen wat hier speelt. Dus ik neem een stukje Amsterdam mee naar Den Haag.

Tijdens de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Ceder lijsttrekker van de ChristenUnie. Voor het eerst won de partij een zetel in de gemeenteraad. Ceder nam het als raadslid op voor ongedocumenteerde jongeren, pleitte voor een daklozenopvang die 24 uur per dag is geopend, en hij wil een verbod op raamprostitutie in de stad. Ceder wil 'opkomen voor de kwestbaren in de stad', en dat zal hij ook vanuit Den Haag blijven doen. Maar eerst die eerste dag maar eens doorkomen.