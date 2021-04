Man (72) in scootmobiel overleden na mishandeling met ijzeren voorwerp

De 72-jarige man die gisteren met een ijzeren voorwerp op zijn hoofd werd geslagen in de Watergraafsmeer, is aan zijn verwondingen overleden. De politie heeft een 55-jarige Amsterdammer aangehouden.

Het slachtoffer werd gistermiddag rond 14.30 uur op de Nobelweg ter hoogte van de Hugo de Vrieslaan op zijn scootmobiel meerdere malen met een ijzeren voorwerp op zijn hoofd geslagen.

De man is ter plaatse gereanimeerd en met een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden.

De verdachte is direct na het incident aangehouden. De politie vermoedt dat het gaat om een conflict in de persoonlijke sfeer. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Een getuige vertelde gisteren voor de camera van AT5 wat hij had gezien: