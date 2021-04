Geen extra celstraf geëist tegen verdachte van plannen aanslag op politiebureau, wel TBS

Een 32-jarige Amsterdammer hoeft als het aan het Openbaar Ministerie ligt niet langer de cel in voor het beramen van een aanslag op een politiebureau dan hij nu al in voorarrest zit. Wel is er TBS met voorwaarden geëist.

Het onderzoek naar verdachte startte in juni 2020 na een bericht van de AIVD. Een maand later volgde een bericht van de FBI. In beide berichten staat dat de verdachte van plan is een aanslag op een politiebureau te plegen.

Pride

Daarnaast zou de verdachte volgens het OM "bedreigingen met een terroristisch misdrijf" hebben geuit. Daarmee zou de Amsterdammer hebben gedoeld op personen met Joodse afkomst, deelnemers van de Pride en politiemensen.

In zijn woning vond de politie waterstofperoxide, injectiespuiten, maatbekers en elektrolysestaven. Ook bleek hij een luchtdrukwapen te hebben besteld. Toen dat wapen werd geleverd is hij opgepakt.

Chatberichten

De verdachte zou ook uitspraken in chatberichten hebben gedaan en anderen op ideeën hebben gebracht. "Daarmee is de verdachte niet alleen zelf een risico omdat hij aankondigt een aanslag te willen plegen. Maar inspireert hij met het uiten van die wens ook anderen", zei de officier van justitie.

Het OM eist een celstraf van 253 dagen, die tijd is gelijk aan de tijd dat de verdachte nu in voorarrest zit. De TBS met voorwaarden, een lichte vorm van TBS, is volgens het OM nodig omdat de verdachte volgens deskundigen verminderd toerkeningsvatbaar is. Zo is hij er sterk van overtuigd dat hij bedreigd en onderdrukt wordt door de politie en gemeente.

De rechtbank doet op 15 april uitspraak.