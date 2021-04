Geblesseerde Blind: "Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is"

Daley Blind gaat ervan uit dat zijn seizoen bij Ajax voorbij is. Hij wordt volgende week geopereerd aan de enkelblessure die hij afgelopen dinsdag opliep in de WK-kwalificatiewedstrijd Gibraltar - Nederland.

Na onderzoek in het ziekenhuis bleek vandaag dat er geen schade is aan zijn knie, maar wel dat de voorste enkelband van zijn linkerenkel is gescheurd. Hij verwacht daardoor niet meer dit seizoen voor Ajax te kunnen spelen.

"Ik baal natuurlijk vreselijk. Je voetbalt voor de prijzen en die worden de komende maanden verdeeld. Daar wilde ik uiteraard bij zijn. Het is tot nu toe een prachtig seizoen met Ajax. Dat eindigt voor mij nu heel abrupt."

De verdedigende middenvelder houdt hoop dat hij mogelijk nog wel mee kan doen aan het Europees Kampioenschap in juni. "Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen", aldus Blind.