Stad NL V Amsterdam viert 20 jaar homohuwelijk: "Het is gewoon liefde. Klaar"

20 jaar geleden, op 1 april 2001, werd in Amsterdam het eerste regenbooghuwelijk gesloten. Dat nieuws ging de hele wereld over. Amsterdam liet die dag zien dat het een stad is waar mensen zichzelf kunnen zijn. Vanwege de lockdown en de coronamaatregelen werd dit beperkt gevierd, maar wel 'groots' bij stilgestaan.

Een knalroze boot, met daarop een gigantische opblaastaart en twee kleurig geklede heren met kroontjes op hun hoofd. Melvin en Marvin zijn al vier jaar getrouwd en zullen een tocht over de Amsterdamse grachten gaan maken. Marvin: "We gaan vieren dat wij al twintig jaar als lhbtq-community mogen trouwen." En dat is volgens Melvin echt wel een feestje waard. "Vooral als je bedenkt dat het in heel veel landen nog niet mag, zelfs strafbaar is. Hier is het vrij, en dat mogen we best vieren."

Ambtsketen in kleuren regenboog Melvin en Marvin worden uitgezwaaid door burgemeester Femke Halsema, die voor de gelegenheid een ambtsketen draagt met de regenboogkleuren. "Vandaag is ook een dag dat we niet alleen vieren wat we hebben bereikt. Maar ook om de hele stad eraan te herinneren hoe belangrijk het is dat elk mens het recht heeft in vrijheid de liefde te vinden."

Meerdere activiteiten Na het uitzwaaien van Melvin en Marvin moet de burgemeester door naar de buitenexpositie 'Legale Liefde', op het plein voor de Stopera. Een serie portretten van stellen die in de afgelopen 20 jaar zijn getrouwd. Zoals Carmen en Monique, die twee jaar geleden zijn getrouwd. "Je zou het niet eens legaal moeten noemen, het is gewoon liefde. Klaar." De hele dag wordt het roze huwelijk in de stad gevierd. Overal in Amsterdam hangen regenboogvlaggen. Mensen kunnen een regenboogwandeling maken langs plekken die een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld in de strijd voor acceptatie en gelijke rechten voor de lhbtq-gemeenschap. Vanavond organiseert de gemeente nog een online symposium ‘20 jaar trouwen voor iedereen: van gelijke rechten naar gelijkwaardigheid’.