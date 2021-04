Paasweekend: eerst droog, maandag koud en kans op sneeuw

Dit weekend zal het droog blijven met soms een zonnetje, maar op de tweede paasdag zal het weer er heel anders uitzien. Er is grote kans op "ijskoude lucht en hagel- en sneeuwbuien", meldt Weeronline.nl.

De week begon met hoge temperaturen, maar het is inmiddels een stuk kouder. Vandaag en morgen zal de temperatuur schommelen tussen de 8 en 12 graden. Ook zal de zon op sommige momenten van de dag doorbreken. Amsterdammers kunnen de paraplu thuislaten, want het blijft droog. Zondag, eerste Paasdag, zal de dag koud beginnen, maar dat zal later opklaren.

Tweede Paasdag wordt het een stuk kouder. "Doordat de bovenlucht sterk is afgekoeld verwachten we winterse buien die vergezeld worden door hagel, onweer en natte sneeuw", aldus Weeronline.nl. De temperatuur zal ook veel lager zijn dan het weekend, namelijk 5 tot 7 graden.