Mannen met opvallend groen mes overvallen supermarkt in Amstelveen

Een cassière van een supermarkt aan de Lindenlaan in Amstelveen is eind januari bezig met het helpen van klanten als er opeens twee overvallers naast haar staan. Een van de mannen heeft een groot mes bij zich waarmee hij haar meerdere keren op haar schouder slaat. Ook een klant wordt bedreigd met het mes. In het opsporingsprogramma Bureau 020 heeft de politie beelden vrijgegeven van de overval.

Op maandagavond 25 januari rond 19.15 uur komen de mannen voor het eerst in beeld van een bewakingscamera. Vanuit de richting van het Peppelerf lopen ze naar de supermarkt aan de Lindenlaan. ''Binnen staan een aantal klanten in de rij te wachten om hun boodschappen af te rekenen bij de caissière, niet wetend dat er binnen enkele ogenblikken twee overvallers voor hun neus staan'', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op de beelden is te zien hoe de mannen vlak achter elkaar de supermarkt binnenlopen. De voorste verdachte trekt een groot groen mes en loopt direct naar de zijkant van de kassa. Hij buigt zich over de toonbank heen en begint druk te zwaaien met het mes. Hij slaat hiermee meerdere keren op de bovenarm van de cassière. ''Terwijl de cassière via het scherm de kassalade openmaakt is te zien hoe de verdachte met het mes een aantal keer dreigend richting een klant beweegt. De overval is voor de cassière, maar ook voor de aanwezige klanten een heftige ervaring geweest'', zegt Stor.

De andere overvaller staat met een plastic tas te wachten tot de kassalade open is. Als dat gebeurd is geeft hij de tas over aan de man met het mes die al het papiergeld uit de kassa haalt en in de zak stopt. Als de twee naar buiten lopen geeft de eerder bedreigde klant een trap tegen de benen van een van de verdachten, die draait zich om, maar besluit toch om door te lopen.

Opvallende kleding

''Wij hopen dat mensen de overvallers aan de hand van de beelden herkennen. Ondanks dat ze niet heel goed op beeld staan zijn er een aantal zaken die opvallen, vooral aan hun kleding'', zegt Stor. De man met het groene mes had een hoodie aan van het merk FILA, dat is goed te zien als hij de supermarkt binnenloopt. Verder droeg hij een skelet-achtig mondkapje. De andere man droeg een hoodie van het merk Puma. Hij had een donkere broek met drie lichte strepen aan de zijkant, vermoedelijk van het merk Adidas.