De proef met afvalboten móet eigenlijk wel werken: "We kunnen de kades niet nog meer belasten"

In het Wallen- en Nieuwmarktgebied wordt sinds kort het huisvuil met kleine en lichtere wagens opgehaald en naar een afvalschuit in de buurt gebracht. Aanleiding voor de proef is dat veel bruggen en kades in de binnenstad op instorten staan. Zwaar verkeer, waaronder vuilnisauto's moeten daarom zoveel mogelijk uit de stad geweerd worden.

“We kunnen straks niet meer met zware auto’s het gebied in. Met kleine autootjes rijden we nu het gebied in en kunnen we het afval ophalen en terplaatse op een grote afvalschuit deponeren. De volle boot wordt aan het eind van de dag naar de afvalcentrale in het Westelijk Havengebied gesleept”, vertelt programmamanager Afvalstromen Centrum Marcel Stiphout. Nu wordt er nog gewerkt met een drietal afvalschuiten die op een vaste plek liggen, te weten: de Nieuwe Uilenburgerstraat, de Nieuwmarkt en de Oudezijds Voorburgwal. In een later stadium is het idee dat de boten echt gaan varen en meerdere plekken aandoen. “Dan zou de boot een rondje door het gebied varen en kunnen de vuilnismannen het afval direct van de wal in de boot gooien. Daarmee zouden we nog minder auto’s gebruiken”, legt Stiphout uit.

Marcel Stiphout: "Als het systeem hier werkt, kan het worden uitgerold naar andere delen van het Centrum." - AT5

Maar voorlopig is een rondje varen nog toekomstmuziek. Veel grachten in het gebied zijn niet toegankelijk voor de grote dekschuiten vanwege de doorlopende werkzaamheden aan de kademuren en bruggen. “De brug bij de oude Hoogstraat is afgesloten, de Grimburgwal is ingestort, bij de Staalstraat is een kade afgesloten, dus een rondje varen zit er voorlopig niet in”, aldus Stiphout. Problemen met de aanbestedingsprocedure De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente wel vaker plannen gehad om met boten het afval af te voeren. Toch is het er nooit van gekomen. Een plan uit 2019 ging niet door omdat er problemen waren met de aanbestedingsprocedure. Stiphout denkt dat het een geldkwestie is. “Er werd misschien gedacht dat het ophalen met boten duurder zou zijn. Maar dat hoeft het helemaal niet zo te zijn”, vertelt Stiphout. Volgens de programmamanager het zou het op deze manier inzamelen op termijn wel eens goedkoper kunnen zijn dan het inzamelen met de vrachtwagen. “We zijn het systeem stap voor stap efficiënter en milieuvriendelijker aan het maken. En als het hier werkt dan kan het systeem ook worden uitgerold naar andere delen van het Centrum. Daarnaast zijn we aan het kijken of we ook het grofvuil en het bedrijfsafval met boten kunnen afvoeren”, vertelt Stiphout.