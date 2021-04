Opnieuw afspraken voor prikken met AstraZeneca-vaccin afgezegd

Aanleiding voor het besluit zijn nieuwe meldingen over gevallen van uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om vijf meldingen in Nederland bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Een van hen is overleden.

Andere landen

Dit soort meldingen kwamen eerder ook uit andere EU-landen. Of er inderdaad een causaal verband met het vaccin is wordt onderzocht.

"Ik vind het van groot belang dat ook de Nederlandse meldingen goed worden onderzocht", laat De Jonge weten. "We moeten het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Maar alleen voor de mensen onder de 60 jaar."

Bericht

Afspraken voor vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor iedereen onder de 60 jaar, dus tot en met 59 jaar oud, worden afgezegd. Mensen krijgen daarover bericht.

Ongeveer drie weken gelden werd het vaccineren met AstraZeneca ook stilgelegd. Een paar dagen later werd besloten om verder te gaan.