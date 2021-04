Hoe werkt die corona-zelftest van de apotheek nou precies?

Apotheken verkopen sinds deze week zelftesten, die binnen een kwartier uitsluitsel geven of je corona hebt of niet. Bij sommige apotheken in de stad liep het meteen woensdag al storm, maar het uitvoeren van de test blijkt nog aardig ingewikkeld.

Daarom neemt stagiair Bas voor ons in bovenstaande video de proef op de som bij apotheek Ganzenhoef in Zuidoost. Na een uitgebreide uitleg doorloopt hij de verschillende stappen van de zelftest. Als die klaar is, duurt het vervolgens nog 15 tot (maximaal) 30 minuten voordat de uitslag zichtbaar is.

"Geen vrijbrief"

Apotheker Nilu Pashaee waarschuwt dat een negatieve test niet betekent dat je dit weekend bijvoorbeeld zorgeloos kan gaan feesten of met je oma kan gaan knuffelen tijdens de Paasbrunch. "Het is een goede en betrouwbare test, maar het geeft geen 100 procent zekerheid. Dus het is geen vrijbrief om je niet te hoeven houden aan de coronamaatregelen."

De zelftest is bij verschillende apotheken in de stad te koop. Bij een positieve uitslag is alsnog een PCR-test nodig.