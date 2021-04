Festivalmakers bouwen lichtgevende "boom van hoop" bij Sloterdijk

Krijgen we dit jaar wel of geen festivalseizoen? Een dertig meter hoog kunstwerk bij Sloterdijk symboliseert de hoop dat er dit jaar nog grote evenementen kunnen worden gehouden. "Met Tree of Hope willen we mensen in de evenementen- en festivalindustrie een hart onder de riem steken."

Het kunstwerk is gemaakt door creatievelingen uit de Nederlandse festivalindustrie, verenigd in de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM).

Twee reusachtige handen verbinden zich als stam van de boom en de kruin bestaat uit een zwerm paradijsvogels die vrijgelaten wordt om uit te vliegen. De hoofdontwerpers van Q-Dance en Sensation ontwierpen de boom, terwijl ontwerpbureau Machine (verantwoordelijk voor de identiteit van Mysteryland en Welcome to the Future) de zwerm vogels creëerden.

"Het is een ontzettende zware periode voor de mensen in de evenementen- en festivalindustrie", aldus Willem Westermann van VVEM. "Voor artiesten, maar ook zeker voor mensen achter de schermen. Met Tree of Hope willen we hen een hart onder de riem steken. Dat we dit met zoveel verschillende mensen uit de festivalindustrie hebben weten te creëren is fantastisch. Tree of Hope is niet alleen een baken van hoop, maar ook een teken van erkenning voor de Nederlandse festivalindustrie."

Het kunstwerk is tot en met 1 juli te zien, de dag waarop er mogelijk weer grote evenementen zijn toegestaan.