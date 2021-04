Groep jongeren zorgt voor onrust in Kolenkitbuurt: "Kan er 's nachts niet van slapen"

Al bijna een jaar veroorzaakt een groep jongeren overlast in de Kolenkitbuurt in West. Het gaat volgens het stadsdeel om groepsvorming, geluidsoverlast en pesterijen. De politie bevestigt de onrust en buurtbewoners hebben er last van: "We storen ons en we kunnen niet slapen."

AT5

"Het gaat om een groep van veertien jongens die hinderlijk gedrag vertonen zoals groepsvorming tot aan ernstige incidenten", vertelt stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki. "Het gaat om mensen aanspreken, pesterijen, dingen gooien en overlast met vuurwerk en sneeuwballen." Daarom is het stadsdeel gestart met de zogenaamde groepsaanpak. "We zoeken de jongeren op, brengen ze in beeld en gaan ze thuis bezoeken", legt Ulichki uit. "Dat laatste gebeurt door politie en straatcoaches. Ze krijgen een brief waarin staat: We weten wie je bent en we gaan je volgen en we gaan nu naast je staan. Die aanpak duurt nu een jaar."

Quote "Het heeft tijd nodig om elkaar te leren kennen en te werken aan verbetering in de buurt" Esra Jansen, jongerenwerker

Een buurtbewoner laat weten dat ze last heeft van de jongeren: "We storen ons en we kunnen niet slapen. Ik hoop dat ze het voetbalveld weghalen, want daar hangen ze altijd." Volgens jongerenwerker Esra Jansen is het belangrijk dat de bewoners en jongeren elkaar beter leren kennen. "Aan de mensen die zeggen dat het te lang duurt en dat er harder moet worden ingegrepen, wil ik graag meegeven dat een relatie opbouwen niet over één nacht ijs gaat", vertelt hij. "Het heeft tijd nodig om elkaar te leren kennen en te werken aan verbetering in de buurt."