De makers van Wij Zijn Amsterdam: "Verhalen vertellen waarmee jongeren zich kunnen identificeren"

Wij Zijn Amsterdam (WZA) is het AT5-programma waarin jonge Amsterdammers laten zien welke verhalen in de stad hen bezig houden. De afgelopen vier maanden liepen zes jonge journalistieke talenten mee op de redactie van AT5. In twee zelfgemaakte video's blikken ze terug op die periode én kijken ze vooruit naar hun toekomst.

Na de eerste WZA-lichting die vanaf september meeliep bij AT5, was het vanaf begin december de beurt aan Nesrine, Ruben, Iman, Ibrahim, Roos en Bas. Zonder ervaring in de journalistiek, maar mét een schat aan verhaalideeën en connecties, startten ze vol enthousiasme aan hun avontuur. "Ik heb zelf een commerciële achtergrond, maar ik wilde eigenlijk meer impact maken", verklaart Bas zijn inschrijving voor WZA. "Als klein meisje droomde ik al van een baan bij de tv", vertelt Roos. "In mijn studie heb ik alleen een andere keuze gemaakt en na een aantal jaar werkervaring in de hulpverlening heb ik besloten het roer om te gooien."

Quote "Wat ik leuk vond was dat we onze creativiteit er echt op los mochten laten" Ibrahim Eldewieh, Wij zijn Amsterdam

"Ik wilde leren hoe het is om camerajournalist te zijn. Ik wilde weten hoe een camera werkt, hoe je iemand interviewt en hoe je een verhaal van A tot Z in elkaar zet", aldus Ibrahim. "Wat ik leuk vond was dat we zo vrij mochten zijn. We konden onze creativiteit er echt op loslaten."

AT5

"Wat ik heb gedaan bij WZA is het belichten van maatschappelijke vraagstukken die spelen onder jonge Amsterdammers", vertelt Nesrine." Zo heb ik de eerste professionele Curaçaose kunstschaatser uit Amsterdam gesproken. Dat was heel tof. Maar ook heb ik een item gemaakt over de wetswijziging rondom een VOG-aanvraag." Bas zocht uit of het een goed idee zou zijn als de stemgerechtigde leeftijd omlaag zou gaan naar zestien. Ook maakte hij een item over de nadelige gevolgen die veelvuldig blowen kunnen heben, waarbij hij iemand sprak die jarenlang wietverslaafd was. "Bij WZA heb ik de kans gekregen om verhalen te vertellen waarmee jongeren zich kunnen identificeren en dat vind ik supertof."

Quote "Ik wil programma's blijven maken en me actief inzetten om talenten te inspireren" Iman Boufarrah, Wij Zijn Amsterdam

Dat WZA er voor hen nu opzit, betekent niet dat de jongelingen de journalistiek meteen ook weer vaarwel zeggen. "Ik wil programma's blijven maken", vertelt Iman. "Ik wil me actief inzetten om talenten te inspireren en samen te brengen door het maken van creatieve concepten en het opzetten van producties." "Uiteindelijk ga ik me vol focussen op presentator worden. Ik wil ervoor zorgen dat ik voor de camera een verhaal dusdanig kan overbrengen dat ik me kan blijven inzetten voor taboe-doorbrekende onderwerpen. En het liefst zou ik dat voor de tv willen doen." Ook de komende maanden biedt AT5 jonge talenten weer de kans om hun eerste stappen in de journalistiek te zetten. JoJo, Lisa, Boutaina en Rolasie hebben hun eerste dag op de redactie er inmiddels al opzitten. Wekelijks zullen hun reportages te zien zijn op de website, Instagram, YouTube, Twitter en Facebook. Elke zaterdag is een hele aflevering met WZA-items te zien op onze zender.