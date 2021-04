UvA luidt noodklok op 6 april: "Academisch onderwijs wordt gestaag afgebroken"

De Universiteit van Amsterdam(UvA) gaat volgende week dinsdag actie voeren. Ze roepen het nieuwe kabinet op om structureel 1,1 miljard te investeren in alle veertien Nederlandse universiteiten. Het is een noodkreet met als doel het kabinet op te roepen meer geld in het wetenschappelijk onderwijs te steken.

De universiteiten vragen de overheid om 1,1 miljard euro extra te investeren in zowel het wetenschappelijk onderwijs als onderzoek. "Al jaren neemt het aantal studenten toe en de financiering per student af", schrijven ze op de website waar de actie staat aangekondigd. "Ook de financiering van onderzoek groeit al jaren niet mee met het stijgend aantal studenten. Die financiering van onderzoek is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onderwijs."

Linda Bos universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam ziet dat het academisch onderwijs gestaag wordt afgebroken. "We willen meer handen in de klas en meer vaste contracten. De noodzaak van structurele financiering is hoog, omdat academici een vaste waarde in het wetenschappelijk onderwijs moeten krijgen."

Eerder al oproep voor heropening

In februari lieten bestuurders van de UvA en HvA weten aan AT5 dat ze toe zijn aan een heropening. De bestuursleden hopen dat het kabinet kijkt naar de faciliteiten die de universiteiten en hogescholen hebben. "Geef ons de ruimte om studenten, onderzoekers en medewerkers weer naar de campus te halen", aldus Geleyn Meijer, rector van de Hogeschool van Amsterdam.