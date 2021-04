Frans (72) herdacht na fatale mishandeling in Oost: "Hij hield van het park en een biertje"

De 72-jarige Frans, die afgelopen woensdag slachtoffer werd van een fatale mishandeling aan de Hugo de Vrieslaan in Oost, is daar herdacht door familie en bekenden.

Op de plek waar het incident plaatsvond, is hij gistermiddag door ongeveer 30 familieleden en vrienden herdacht. Bij de brug liggen meerdere bossen bloemen. Daarnaast staan er kaarsjes, hangen er briefjes en staat een krat bier. Volgens schoonzoon René was Frans een levensgenieter. "Hij hield wel van een biertje en zei altijd: 'Drink er maar een op mij'."

Daarnaast was de buurt geen onbekend terrein voor hem. "Frans hield van Park Frankendael. Met mooi weer reed hij er graag rond en maakte hij praatjes met andere bezoekers. Hij werd in het park ook wel 'ome Frans' genoemd."

Fatale mishandeling

De 72-jarige Frans werd afgelopen woensdagmiddag zwaar mishandeld. Terwijl hij in zijn scootmobiel zat, werd hij door een man meerdere keren met een ijzeren voorwerp op zijn hoofd geslagen. Hij is ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleed later aan zijn verwondingen.

De politie heeft een 55-jarige Amsterdammer aangehouden. Vermoedelijk gaat het om een conflict in de persoonlijke sfeer. De recherche heeft de zaak in onderzoek.