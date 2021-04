Buurtinitatief Rapenburg voor Holocaustmonument groot succes: "Het is overweldigend" 

Bewoners van de straat Rapenburg in het centrum zijn enthousiast over het eindresultaat van hun buurtinitiatief. Ze wilden de namen van alle holocaustslachtoffers die in hun straat hebben gewoond 'adopteren' voor het Holocaust Namenmonument. In het monument komen stenen die zijn ingegraveerd met namen van de holocaustslachtoffers. Inmiddels zijn 260 van de 378 namen geadopteerd door buurtbewoners en Amsterdammers.

Martin Gerssen

"Er zijn in de Tweede Wereldoorlog 378 mensen afgevoerd. Het leek ons een mooi idee om met de hele straat die 378 namen te adopteren", vertelt initiatiefnemer Martin Gerssen. "Rapenburg was vroeger een echte Joodse straat", vertelt Martin. "In de zeventiende eeuw kwamen hier heel veel Joodse mensen vanuit Portugal en Spanje. Die werden vanuit de inquisitie daar verjaagd. Zo ontstond hier echt een Joodse community."

Quote "We zijn heel blij met het eindresultaat" initiatiefnemer Martin Gerssen

Het initiatief heeft ervoor gezorgd dat buurtbewoners meer interesse kregen in de geschiedenis van hun eigen straat. "We zagen ook dat veel buren op zoek gingen naar de historie en de vroegere bewoners van hun huis." Martin Gerssen twijfelde in het begin of er werkelijk een draagvlak zou zijn voor het intiatief in de straat. "Maar de betrokkenheid van de buurt en de straat was echt overweldigd", zegt Gerssen. "Je ziet de hele straat vol hangen met de posters van ons initiatief , dat is echt indrukwekkend." Het doel was om alle 378 namen te adopteren, maar Gerssen twijfelt er niet aan dat de overige 118 namen ook worden geadopteerd. "Het project loopt gewoon door, dus het komt wel goed hoor."

Lees ook Play Stad Bewoners Rapenburg eren slachtoffers Holocaust