Normaal start met Pasen het toeristenseizoen: "Maar nu wederom een verloren jaar"

Het Paasweekend is van oudsher de start van het toeristenseizoen. De combinatie van vaak mooi weer, een extra dagje vrij in zowel eigen land als Duitsland en België en de Keukenhof die voor het eerst opent, zorgen er normaal gesproken voor dat Amsterdam en omgeving volloopt met toeristen. Maar dit jaar gaat er opnieuw ‘niets’ door. En voor veel ondernemers in de toeristenbranche is dat voor de twee keer een bittere pil.

AT5

Even leek het erop dat het met Pasen weer een beetje ‘normaal’ zou worden. Maar dat mocht niet zo zijn. "Er is niets te doen, alle winkels zijn dicht, de musea zijn dicht, het concertgebouw is dicht, Artis is dicht, wij zijn dicht. Waarom zou je naar Amsterdam komen", klaagt directeur Ramon van der Storm van Blue Boat Company. De rederij heeft zeventien rondvaartboten, die momenteel ongebruikt liggen. Normaal gesproken heeft de rederij zo’n 750.000 klanten per jaar.

"Dit jaar zijn het er nul komma nul. Het is het tweede jaar dat we geen Pasen, geen Koningsdag en geen bloemencorso hebben. Kortom, het is nu al een verloren jaar", concludeert Storm enigszins gefrustreerd. Hij had graag gezien dat er meer mogelijk was geweest. "Wij hebben al eerder bewezen dat we het veilig kunnen doen. En ik ben ervan overtuigd dat de musea, de horeca en Artis dat ook kunnen. We zijn er klaar voor. Waarom gaat het licht niet op groen", vraagt hij zich af.

Ook voor Het Backstage Hotel is het Paasfeest dit jaar geen vetpot. "Ik heb één klant en daar ben ik heel blij mee", vertelt Marcel Hertroijs met een glimlach. Het hotel aan de Leidsegracht heeft in totaal 54 bedden, waarvan er 53 momenteel leeg zijn. Voor Hertroijs is de situatie nog steeds hetzelfde als vorig jaar. "Geen bezetting, gewoon niets dus. En we hebben ook geen verwachtingen dat het beter wordt. Elke keer dat we een datum krijgen, of iets van perspectief, wordt het toch weer verlengd met drie maanden", vertelt hij een beetje gedesillusioneerd. Teleurgesteld Net als Storm is Hertroijs teleurgesteld dat de gemeente niet meer ruimte geeft aan de ondernemers om mee te werken aan de oplossing. "De ondernemer kan prima reguleren en zorgen dat iedereen op anderhalve meter blijft en zorgen dat iedereen veilig naar buiten kan. En dat lijkt me een stuk beter dat straks iedereen hutjemutje in het Vondelpark zit", aldus de hoteleigenaar. De hotelier hoopt dat Europa snel gevaccineerd is: ''Dan gaan de grenzen weer open en durven mensen weer te reizen. Alles wat we nu kunnen doen is ademhalen en hopen dat we het overleven.'' Ook Sergio Segers van Tourism Group International, die tickets en dagtrips verzorgt naar onder andere de Keukenhof en Giethoorn, ziet wederom alle Paasinkomsten verdampen. ''We snappen de maatregelen maar zijn ook teleurgesteld dat wij geen deel van de oplossing mogen zijn. Wij kunnen juist helpen met het spreiden door tijdslots te maken voor mensen die ergens heen willen'', aldus Segers.