Man en vrouw (beide 34) die te water raakten in auto bij VOC-kade, zijn overleden

Rond 23.00 uur op zaterdagavond kwam de auto in het water bij de VOC-kade. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en met behulp van brandweerduikers zijn de slachtoffers uit het water gehaald.

Hoe de man en vrouw in het water zijn geraakt is niet bekend. Het team Ernstige Verkeersongevallen is daarom op zoek naar getuigen. "We tasten nu nog in het duister", stelt een woordvoerder van de politie.