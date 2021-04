Sneeuw, hagel en harde windstoten: vanavond code geel

Het heeft vandaag al even gesneeuwd, en het winterse weer zal de komende dag nog wel even aanhouden. Hagelbuien in het noorden en westen worden daarbij niet uitgesloten.

Harde windstoten

Ook waarschuwt het KNMI voor harde windstoten. Vanaf het einde van de middag zullen er volgens het KNMI vooral tijdens buien windstoten zijn van tussen de 80 en 100 kilometer per uur die uit een noordwestelijke richting komen.

De komende nacht neemt de wind wel weer wat af.