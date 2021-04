Onrust binnen brandweer over inzet duikteam na dood inzittenden auto bij VOC-kade

De dood van de twee 34-jarige inzittenden van een te water geraakte auto bij de VOC-kade had zaterdagavond misschien voorkomen kunnen worden. Dat zeggen verschillende brandweermensen tegen AT5. Het duikteam dat er binnen een paar minuten had kunnen zijn, was namelijk niet inzetbaar. "We waarschuwen hier al jaren voor."

Sinds maart 2019 worden de duikers die op kazerne Nico bij de IJtunnel werken ook ingezet voor andere klussen, zoals branden blussen of mensen die medische zorg nodig hebben op een brancard uit een pand halen. Dat laatste gebeurt zaterdagavond. Het duikteam is, met een ladderwagen, bij een melding "afhijsen" op de Plantage Muidergracht. De duikwagen staat nog op de kazerne. Omdat het duikteam al bezet is, moet er een ander duikteam naar de te water geraakte auto. Het dichtstbijzijnde duikteam zit in Amstelveen en kan er pas na ongeveer twaalf minuten zijn. In de tussentijd staan er al normale brandweerwagens. Verschillende brandweermannen laten aan AT5 weten dat een van de al aanwezige brandweermannen zonder duikuitrusting in het water springt, in de hoop dat hij de slachtoffers kan redden. Dat lukt hem niet.

De duikers halen de man en vrouw uit de auto. De slachtoffers worden daarna gereanimeerd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overlijden ze. Het overlijden van de relatief jonge inzittenden van de auto maakt veel indruk op de uitrukdienst. Volgens een brandweerman van een andere kazerne is het personeel woedend, omdat de brandweermensen in 2019 al waarschuwden dat duikers te laat zouden komen. Hij spreekt van mismanagement. "Er zijn nu twee jonge mensen dood en wij hebben hiervoor gewaarschuwd", zegt hij. "Je moet je voorstellen dat je buurman een scooter in het trappenhuis zet en jij zegt, je moet hem weghalen want het is gevaarlijk. Hij doet het niet en de scooter vliegt later in de fik, waardoor je vrouw dood is. Daar is het mee te vergelijken."

"De uitrukdienst en de OR hebben hiertegen gestreden en aangegeven dat zo’n incident vroeg of laat zou gebeuren", zegt een andere brandweerman. "Dit incident met twee jonge slachtoffers is moeilijk te verkroppen voor hulpverleners. De duikwagen had er binnen drie minuten kunnen zijn als hetzelfde team niet een tilassistentie had moeten uitvoeren. Dit allemaal om te bezuinigen en niet naar de uitrukdienst te luisteren." De brandweermannen vinden dat de duikers zich alleen nog maar met duikklussen bezig moeten houden, om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Het duikteam van de kazerne bij de IJtunnel is namelijk het enige duikteam van de stad, de teams uit Amstelveen en Zaandam zijn het alternatief. "Weet je waar de meeste incidenten zijn? Op de grachten. Het is nu nog rustig vanwege corona, maar weet je hoe vaak er toeristen daar te water raken? Daar moet je snel bij zijn."

Reactie woordvoerder brandweer: "Het is vreselijk wat er zaterdagavond is gebeurd. De brandweer is altijd zo snel mogelijk ter plaatse. Zo ook afgelopen zaterdagavond. Maar als er in de regio meerdere incidenten tegelijk zijn, is het een hele puzzel. Zaterdag was er tegelijkertijd een zeer grote brand in het Westelijk havengebied waar veel materieel aanwezig was en personeel uren lang bezig was met bluswerkzaamheden." "Wij gaan natuurlijk bekijken hoe het afgelopen zaterdag allemaal is gelopen, maar we twijfelen er niet aan dat de aanwezige brandweercollega's alles op alles hebben gezet om de twee personen zo snel mogelijk uit het voertuig te halen."

Het is nog niet duidelijk hoe de auto in het water is beland. De politie doet daar onderzoek naar en is op zoek naar getuigen.