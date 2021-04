Reisgigant D-Reizen failliet: Amsterdam telt zes reisbureaus

Het moederbedrijf van reisbureau D-reizen is vandaag door de rechtbank in Haarlem failliet verklaard. Wel wordt er gekeken naar mogelijkheden voor een doorstart. D-reizen telt zo'n 1.150 medewerkers en 285 reisbureaus, waarvan zes in Amsterdam.

"Door vrijwel geen inkomsten en de vertraging van het Voucherfonds is de reisorganisatie niet in staat te overleven en genoodzaakt om faillissement aan te vragen", stelt het reisbureau. Het moederbedrijf D-rt reizen heeft ook merknaam VakantieXperts onder zich, maar die valt buiten het faillissement.

'Gitzwarte dag'

CEO van D-reizen, Jan Henne de Dijn, is erg teleurgesteld. “Het is een gitzwarte dag voor ons. Er zijn de afgelopen periode veel gesprekken geweest met partijen om tot een oplossing te komen. Met ons faillissement valt een belangrijke schakel weg in de reisindustrie in Nederland, die zorgt voor een diversiteit aan reisaanbod voor de consument."

D-reizen heeft zes locaties in Amsterdam, in de Beethovenstraat, Bilderdijkstraat, Amstelveenseweg, Rijnstraat, Tussen Meer, en op het Buikslotermeerplein.

Kort geding

In maart spande D-reizen al een kort geding aan tegen garantiefonds SGR omdat ze zich achtergesteld voelden bij de toekenning van overheidssteun. "Meerdere keren trok d-reizen aan de bel bij SGR en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de urgentie aan te geven voor snelle transparantie en

duidelijkheid over het Voucherfonds, om klanten tijdig geld terug te kunnen geven." Toch werd het kort geding verloren.

De reisorganisatie stelt niet te kunnen wachten op de ontwikkeling van het Voucherfonds. "Hoewel het Voucherfonds nu eindelijk is goedgekeurd door Europa, zijn de SGR, de ANVR en Economische Zaken nog in gesprek over de invulling hiervan en stelt SGR als Voucherfonds momenteel D-reizen geen geld ter beschikking om de consument te betalen. Door aanhoudende druk van schuldeisers is D-reizen niet in staat hierop nog langer te wachten."

Mogelijke doorstart

Er klonken al langer geluiden dat het bedrijf te weinig inkomsten zou hebben. Grootste oorzaak is het advies dat de overheid heeft gegeven om geen reizen te maken en boeken tot zeker half april, zegt de reisorganisatie.

Toch hoopt CEO Jan Henne de Dijn verder te kunnen. "Hopelijk komt er een doorstart zodat het bedrijf, in ieder geval deels, nog door kan, de werkgelegenheid kan worden behouden en de consument dus ook in de toekomst reizen kan blijven boeken via d-reizen.”