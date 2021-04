JA21 en CDA willen helderheid na dodelijk ongeval VOC-kade: "Afschuwelijke gebeurtenis"

Verschillende brandweermensen zeiden tegen AT5 dat de dood van de twee inzittenden van een te water geraakte auto, een man en een vrouw van allebei 34 jaar, misschien voorkomen had kunnen worden. Het duikteam van kazerne Nico bij de IJtunnel was uitgerukt om te assisteren bij een andere, medische melding elders in de stad. Sinds 2019 moeten zij ook voor deze klussen uitrukken. Omdat de duikers bezet waren, moest het duikteam van Amstelveen naar de te water geraakte auto. Dat duurde ongeveer 12 minuten en in de tussentijd zou een brandweerman zonder duikuitrusting nog in het water zijn gesprongen in een ultieme poging de slachtoffers te redden. "Wij willen allereerst ons medeleven betuigen met de nabestaanden en met de aanwezige hulpdiensten", schrijven fractievoorzitters Annabel Nanninga (JA21) en Diederik Boomsma (CDA) aan het college. "Naar aanleiding van berichtgeving van AT5 zijn er ook vragen gerezen bij onze fracties."

Leden van het duikteam waarschuwden in 2019 al dat door de bezuinigingen bij de brandweer dit soort situaties zich zouden gaan voordoen. Nanninga en Boomsma willen weten of de burgemeester van deze waarschuwing op de hoogte was en hoe daar destijds mee is omgegaan. Ook vragen zij zich af "hoe het college deze waarschuwing beziet in het licht van het ongeval" van afgelopen zaterdag.



Verder bestaat er in de raad onduidelijkheid over wat precies de aanrijtijden zijn voor het duikteam en of er rekening mee is gehouden dat, als er een duikteam van buiten Amsterdam moet komen, deze tijden misschien niet worden gehaald.



Een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland zegt tegen AT5 dat de wettelijke opkomsttijd voor de brandweer acht minuten is, maar dat deze norm niet geldt voor de duikteams. Binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geldt wel de afspraak dat duikwagens binnen 15 minuten ter plaatse moeten zijn.

JA21 en het CDA vragen zich af, als de aanrijtijden langer blijken door de bezuinigingen, of het dan niet beter is om dat terug te draaien "om de kans op mogelijke andere verdrinkingsslachtoffers te verkleinen". Sowieso zetten ze vraagtekens bij bezuinigingen op juist dit reddingsteam, omdat Amsterdam met zijn vele water toch "het Venetië van het noorden" wordt genoemd.



Ook de SP wil lering trekken uit het ongeval van afgelopen zaterdag en heeft de kwestie aangekaart voor in de raad later deze week. De PvdA zegt tegen AT5 dat de zaak goed moet worden uitgezocht. GroenLinks spreekt van een tragische gebeurtenis, maar vindt het nog te vroeg om te reageren.