Studenten van het ROC West gaan helpen bij priklocaties in de stad

De GGD krijgt bij het vaccineren hulp van 34 mbo-studenten die een opleiding tot doktersassistent of verpleegkundige volgen bij het ROC aan de Laan van Spartaan in West. GGD is blij met de extra handen en biedt hiermee plek aan studenten die moeite hebben een stage te vinden.

De groep studenten zorgen voor extra handen bij de opschaling van de vaccinaties. "De studenten krijgen een unieke en leerzame stageplek en de GGD kan de extra handen goed gebruiken bij de duizenden prikken die we per week geven", vertelt wethouder zorg en mbo Simone Kukenheim. De GGD prikt momenteel op twee locaties in de stad: in de RAI en sportcentrum Caland.

Certificaat

De eerste groep studenten is al in februari begonnen met de stage, en de tweede groep is vorige week begonnen. De studenten krijgen begeleiding bij hun stagewerk, dat uiteenloopt van administratiewerk tot het ontvangen van mensen en het daadwerkelijke prikken zetten. Na het afronden van de stage krijgen de studenten een certificaat, ondertekend door een arts.

De gemeente is aan het kijken of er ook studenten van andere jaargangen kunnen worden ingezet bij de GGD, zoals bij de teststraten. Maar, "de stageplekken moeten wel passen binnen de opdracht en het niveau van de mbo-opleiding en de kaders van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven", stelt de gemeente.