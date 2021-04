Omgevingsdienst gaf toch toestemming voor nachtelijke heiwerkzaamheden

Hoewel de gemeente gisteren liet weten dat de benodigde vergunningen en ontheffingen waren verleend, gaf de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan geen ontheffing te hebben gegeven. "Waarschijnlijk heeft de gemeente een ontheffing op basis van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) verleend", twitterde de dienst.

Een woordvoerder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied laat vandaag aan AT5 weten dat dat niet klopte. "Tijdens de Paasdagen was dat niet zo snel uit het systeem te halen. We betreuren dat er zoveel mensen overlast hebben ervaren. Door de weersomstandigheden heeft het geluid een stuk verder gedragen dan was voorzien."

Net als de gemeente zegt de woordvoerder dat er in de nacht gewerkt moest worden omdat er op dat moment geen treinen reden. Aan de omgevingsdienst was vooraf aangegeven doorgegeven hoeveel geluid er waarschijnlijk in de omgeving zou klinken, ook moest de aannemer de buurt op de hoogte stellen. Of dat laatste is gebeurt is niet duidelijk.

De nachtelijke heiwerkzaamheden leidde tot een groot aantal klachten. Het heien zou pas rond 5.00 uur zijn gestopt.