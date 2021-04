Politie: Roudile Paquay (29) onschuldig slachtoffer van dodelijke schietpartij Van Limburg Stirumplein

De politie houdt er sterk rekening mee dat de 29-jarige man die in februari werd doodgeschoten op het Van Limburg Stirumplein een onschuldig slachtoffer was. Het ging om Roudile Paquay, de politie heeft zijn naam en foto verspreid in de hoop dat mensen zich melden met meer informatie over de schietpartij.

De schietpartij vond zondagavond 14 februari plaats. Naast Paquay werd er een 35-jarige man neergeschoten, maar diegene overleefde de schietpartij wel.

Een dag na de schietpartij werd al bekend dat Paquay geen bekende van de politie was. Ook gaf de politie aan dat er vermoedelijk een ruzie had plaatsgevonden waar het slachtoffer niet direct bij betrokken was.

De politie heeft vanmiddag een zogenoemde SMS-bom gestuurd. Dat houdt in dat iedereen die rond de tijd van de schietpartij op of in de omgeving van het Van Limburg Stirumplein was een SMS heeft gekregen met het verzoek om vanavond naar Opsporing Verzocht te kijken.

In de uitzending van Opsporing Verzocht vanavond wordt meer informatie over de schietpartij bekend gemaakt.