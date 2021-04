UMC zet nieuwe covid-afdeling op: "We zijn moe, het is moeilijk om iedereen te motiveren"

Door de toename van het aantal coronapatiënten maakt het Amsterdam UMC alvast een extra cohort-afdeling gereed. Zodra het nodig is, wordt de zorg opgeschaald. Het vergt het uiterste van het inmiddels oververmoeide zorgpersoneel, dat alle ballen in de lucht probeert te houden. Afbellen van de reguliere zorgafspraken wil het UMC zo lang mogelijk uitstellen.

De werkdruk is onverminderd hoog in het UMC. Zeker nu er weer geanticipeerd moet worden op een nieuwe fase. En dat eist zijn tol, zegt Susanne Heijmerberg, hoofdverpleegkundige op de IC van het Amsterdam UMC. "Ik durf sinds vanochtend te zeggen dat ook ìk vermoeid ben. Iedereen is na maanden wel aan het eind van zijn latijn. Je ziet nu echt de moedeloosheid terug op de gezichten. Het is moeilijk om iedereen te motiveren om weer nieuwe stappen zetten die noodzakelijk zijn."