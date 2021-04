Proef met sneltesten: Holland Casino, Artis en Bijlmerpark Theater even open

Deze maand gaan meerdere musea, theaters en attracties in de stad een dag of een paar dagen open. Ze doen mee aan een proef, waarbij bezoekers een negatieve uitslag van een coronasneltest moeten laten zien en zich vooraf moeten aanmelden.

Zo kan Madame Tussauds op de Dam op 17 april door in totaal tweeduizend mensen bezocht worden. In de Heineken Experience op de Stadhouderskade is op 17 april ook plek voor 2000 bezoekers. Artis mag op 10 tot en met 13 april open, er mogen 5000 bezoekers het park in. De Holland Casino bij Sloterdijk mag op 25 april de deuren openen voor 1077 bezoekers.

Voorstellingen

Het Muziekgebouw aan 't IJ mag op 18 april voor een voorstelling 180 bezoekers ontvangen. Het Bijlmerpark Theater heeft op 16, 17 en 18 april een voorstelling met telkens 36 aanwezigen. In het Internationaal Theater Amsterdam , ook bekend als Stadsschouwburg, vinden op 16, 17 en 18 april voorstellingen plaats. Daar mogen elke keer 240 bezoekers bij zijn.

Ook wordt er opnieuw geëxperimenteerd met sportwedstrijden. Tijdens de Eredivisiewedstrijd Ajax-AZ op 24 april mogen er bijvoorbeeld 7500 supporters in de Johan Cruijff Arena zitten. Bij twee hockey-jeugdtoernooien in het Amsterdamse Bos mogen op 18 april en 26 april mogen 400 toeschouwers zijn.

Voorzichtig en verantwoord

Met de proef zou gekeken worden wat er nu al mogelijk is. "We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen, dan eerder het geval zou kunnen zijn, zodat de samenleving weer stap voor stap kan heropenen", laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten.

Wie geïnteresseerd is, kan zich aanmelden bij de organisator van het evenement of de activiteit De lijst met alle locaties die in april open mogen is hier te vinden.