Drie verdachten pinnen met gestolen bankpas van 85-jarig slachtoffer

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van drie personen die ervan verdacht worden geld opgenomen te hebben met een gestolen bankpas. De eigenaar van de pas, een 85-jarige Amsterdammer, is halverwege december het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Op deze manier kunnen onbekenden aan zijn bankpas en pincode zijn gekomen.

Op dinsdag 15 december wordt er aangebeld bij het slachtoffer. ''Voor de deur staat een jonge vrouw die zegt dat ze een pakketbezorger s is en een brief komt afgeven. Daarvoor moet hij wel een klein bedrag betalen met zijn bankpas. Vervolgens worden op slinkse wijze de bankpas en pincode ongemerkt van het slachtoffer gestolen'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.



De man denkt zijn eigen bankpas terug te krijgen, maar die is stiekem verwisseld voor een andere pas. Aan de Rembrandtweg in Amstelveen neemt de vrouwelijke verdachte, op dezelfde dag nog, geld op met de betaalpas van het slachtoffer. Ook de mannelijke verdachten nemen geld op op dinsdag 15 december, zij doen dat aan de Crooswijkseweg in Rotterdam. ''Of de verdachten op de beelden ook betrokken zijn bij de babbeltruc eerder die dag is niet duidelijk. Vooralsnog worden zij verdacht van het opnemen van geld met een gestolen bankpas. Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed, maar hij baalt natuurlijk enorm dat hem dit overkomen is'', besluit De Vries.