Politie zoekt eigenaren gestolen fotocamera's: "Van wie zijn deze foto's?"

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 drie foto's vrijgegeven die gemaakt zijn met twee verschillende fotocamera's die waarschijnlijk zijn buitgemaakt bij een diefstal. De camera's zijn onderdeel van een grote vondst gestolen goederen die boven water zijn gekomen tijdens een onderzoek naar een woninginbraak. Door de foto's te delen hoopt de politie in contact te komen met de, waarschijnlijk Amsterdamse eigenaar of eigenaren, van de toestellen.

''Tijdens een onderzoek naar een woninginbraak treffen we op de Jan Hanzenstraat in West rond de driehonderd gestolen goederen aan waaronder de twee fotocamera's. We hebben de mensen op de foto's in verband met hun privacy onherkenbaar gemaakt. Wij hopen dat deze personen zichzelf wél zullen herkennen'', zegt Anneke de Vries van de politie Amsterdam.

De eerste foto's is een close up van een man en een vrouw. Ze hebben allebei donker haar en donkere ogen. De tweede foto zou mogelijk op een ferry gemaakt kunnen zijn. De dames op de foto zijn ongeveer 65 jaar oud. De politie vermoedt dat de derde foto een setting van een kamer in een zorg- of verpleeghuis is.

De camera's waarmee de foto's zijn genomen zijn van het merk: Sony, type Cybershot en Canon, type Eos. 'Wij willen graag weten wie de personen op de foto's zijn, ondanks dat ze onherkenbaar in beeld zijn gebracht. Mensen die iemand op de foto's herkent of meer informatie heeft over de locaties waar de foto's genomen zijn mogen zich ook bij ons melden'', besluit De Vries.