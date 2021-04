Vraagteken achter Maarten Stekelenburg voor Europa League-duel met AS Roma

Ajax neemt het morgen thuis in de kwartfinale van de Europa League op tegen AS Roma. Achter de naam van keeper Maarten Stekelenburg staat vooralsnog een vraagteken, zo liet Erik ten Hag dinsdag weten tijdens een persconferentie.

Ten Hag stelt dat de blessure van de doelman geen langetermijnprobleem is, maar weet niet of het herstel snel genoeg kan gaan voor morgenavond. "We kijken van uur tot uur hoe dat gaat en of we de volgende stap kunnen zetten." Vanavond wordt de keuze gemaakt of de 38-jarige doelman donderdag het doel kan verdedigen.

Ook achter centrale verdediger Perr Schuurs, die kampt met een knieblessure, staat nog een vraagteken voor morgen.

Tien keer

Ajax heeft de laatste tien thuisduels tegen een Italiaanse ploeg niet weten te winnen. Ten Hag zit daar overduidelijk niet mee: "De laatste keer tegen Atalanta hebben we uitstekend gespeeld in Bergamo en in de Champions League hebben we twee jaar geleden nog Juventus uitgeschakeld. Als het het zelfde resultaat is dan teken ik daar voor."

Goed team

Ook AS Roma kampt met de nodige blessures. Niettemin waakt Ten Hag voor onderschatting van de ploeg uit Rome. "Er staan vijfentwintig topspelers in de selectie. Die hebben zoveel keuze mogelijkheden dus er staan morgen altijd goede spelers en een goed team op het veld."

De wedstrijd tussen Ajax en AS Roma begint morgenavond om 21:00