Taghi zegt kroongetuige niet te kennen: "Net als Rutte geen actieve herinnering aan"

Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van het Marengo-proces heeft hoofdverdachte Ridouan Taghi opnieuw uitgehaald naar kroongetuige Nabil B. Tegelijkertijd zegt hij hem niet te kennen. "Het enige wat ik zie, is zijn leugenachtige puntneus!"

De Bunker in Osdorp is vandaag een stuk leger dan tijdens de eerste zitting, ruim twee weken geleden. Hoewel een aantal verdachten niet wil verschijnen, zijn in de omgeving van de zwaarbeveiligde rechtbank opnieuw forse beveiligingsmaatregelen getroffen. Ridouan Taghi is er namelijk wél bij. De hoofdverdachte zit rechtsvoor in de zaal, naast zijn advocaat Ines Wezki. De twee worden gescheiden door een plaat van plexiglas. Naast en achter hen de aanwezige mede-verdachten en hun advocaten. Helemaal links in de rechtszaal zit die andere hoofdrolspeler in het proces: kroongetuige Nabil B. Hij zit in de voor journalisten afgeschermde getuigencabine samen met zijn advocaat. Maar de kroongetuige blijkt moeilijk waar te nemen vanuit het oogpunt van Taghi. Hij kan B. niet in de ogen kijken. En dat stoort hem. De hoofdverdachte onderbreekt één van de rechters om zijn punt te maken. "Het is toch de bedoeling dat we hem zien? Hij zit nu achter een muurtje. Het enige wat ik zie, is z'n neus langer worden wanneer hij liegt", roept Taghi geïrriteerd. Hij krijgt bijval van zijn advocaat.

Quote "Het enige dat ik zie, is een puntneus. We zijn hier gekomen om zijn leugenachtige gezicht te zien!" ridouan taghi richt zich tot kroongetuige nabil B.

De rechtbank beaamt dat de situatie onwenselijk is en zegt dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Tot ongenoegen van Taghi. "Het enige dat ik zie, is een puntneus. We zijn hier gekomen om zijn leugenachtige gezicht te zien!" De kroongetuige antwoordt via de rechtbank: "Het is niet dat ik meneer Taghi wil ontwijken, hoor. Er zit een schermpje voor." Korte tijd later gaat het scherm omhoog, waardoor Nabil B. alsnog zichtbaar wordt voor Taghi. De tweede dag van het Marengo-proces staat in het teken van de ondervraging van de kroongetuige door de rechtbank. Het gaat om algemene onderwerpen met betrekking tot de verklaringen die hij eerder heeft afgelegd bij de politie. In een later stadium zal de kroongetuige door zowel de rechtbank als de advocaten van de verdachten over specifieke zaken het vuur na aan de schenen worden gelegd.

Quote "In mijn ogen was geweld gebruikelijk. Het gebeurde soms, niet elke dag. Maar het is eten of gegeten worden" kroongetuige nabil b.

De rechtbank wil van Nabil horen of hij de groep rondom Taghi - zoals de kroongetuige die omschrijft - al kende voordat hij daarbij betrokken raakte. "Onder andere. Het was wel duidelijk dat er in drugs werd gehandeld." Hij heeft het over een "krachtige" organisatie, waarmee B. doelt op het gewelddadige karakter. "Mocht er een probleem zijn dan pakken we dat bij de voeten aan." Als de kroongetuige spreekt over een drugstransport heeft hij het over "een verhaal". "Als iemand een verhaal heeft opgelicht of gestolen, dan pakken we dat aan." "Aan administratie was te zien dat het naar Taghi ging" "Wat vond u ervan dat er geweld werd uitgeoefend?", vraagt één van de rechters. "In mijn ogen was dat gebruikelijk. Het gebeurde soms, niet elke dag. Maar het is eten of gegeten worden", reageert de kroongetuige. "Kun je ook een grote drugsorganisatie zijn die geen geweld gebruikt?" Volgens Nabil B. is die optie er zeker. "Er zijn ook mensen die groot en financieel sterk zijn en minder 'kracht' hebben."



Concrete drugstransporten komen vooralsnog niet aan de orde, maar de kroongetuige zegt vandaag dat hij wel eens "grote contante bedragen" in zijn bezit heeft gehad of aan anderen heeft gegeven. "Aan de administratie was te zien dat het naar Taghi ging", stelt hij. Volgens de kroongetuige werd die administratie beheerd door medeverdachte Mohammed R., van wie ook nog twee broers terechtstaan. Eén van hen is Saïd R. Hij zit op dit moment nog vast in Colombia.

"Weet u eigenlijk hoe het geld feitelijk verdeeld werd?", vraagt één van de rechters. "I n z'n algemeenheid geef je het af aan iemand. Je gaat naar een plek toe en spreekt van tevoren een code af. Bijvoorbeeld: 'Fanta'. Dat is meestal wel de manier van handelen."

Nabil B. liet zichzelf in januari 2017 arresteren met een vuurwapen in de PC Hooftstraat. Naar eigen zeggen omdat hij zich in het nauw gedreven voelde door Taghi, omdat B. betrokken was bij een liquidatie in Utrecht. Dat bleek een fatale persoonsverwisseling.

"U zei vorige keer dat u van Taghi indirect opdrachten kreeg en dat die via Saïd liepen. Wist meneer Taghi dat u werd ingeschakeld?", wil de rechtbank van de kroongetuige weten. " Hij wist donders goed wie ik was en ik wist donders goed wie hij was."



Nabil B. stelt dat hij een kort lijntje had met Taghi. "Ik was de laatste kettingschakel naar de broers R. toe en dus naar Taghi. Aangezien mensen wisten dat zij omgingen met Taghi was ik de laatste link." B. heeft eerder verklaard dat Taghi de leider was van de veronderstelde groep en dat verdachte Mao R. zijn rechterhand is en Saïd R. zijn linkerhand.



Quote "Ik hoorde van Saïd dat, mochten er problemen zijn, er mensen beschikbaar waren" kroongetuige nabil B.

enorme wapenvondst in Nieuwegein in 2015. Politie en justitie gaan ervan uit dat de gevonden wapens van de groep van Taghi waren. De rechters vragen B. vandaag ook naar de groep die werd opgepakt naar aanleiding van eenin Nieuwegein in 2015. Politie en justitie gaan ervan uit dat de gevonden wapens van de groep van Taghi waren. De strafzaak rondom die verdachten kreeg de naam 26Koper. In ieder geval één van de slachtoffers in het Marengo-proces (Ranko Skekic) zou optreden als getuige in de 26Koper-zaak.

" U zei in één van uw kluisverklaringen over de 'Kopergroep': ze regelen kentekens, garages, wagentje schoonmaken en klaarzetten, kentekentje monteren. Had u een beeld bij wie de mensen van 26Koper waren?" Nabil zegt dat hij geen namen en rugnummers wist. "Maar ik hoorde van Saïd dat, mochten er problemen zijn, er mensen beschikbaar waren. Dat was voordat de groep in het nieuws kwam."



De kroongetuige schetst dat Saïd R., met wie hij naar eigen zeggen direct in contact stond, niets met moorden te maken wilde hebben. "Hij is meegezogen. De optie was er om geweld te gebruiken, maar ik weet niet hoe het was voordat ik erbij kwam."

Ook mede-verdachte Mohammed R. maakt alvast van de gelegenheid gebruik om vandaag enkele vragen te stellen aan de kroongetuige. Direct blijkt dat de verhoudingen onderling ook hier op scherp staan. Mohammed R. wijst op een iPhone die Nabil B. in zijn cel had en verzweeg voor justitie. "Waarom heb jij onder ede niet gezegd dat jij die iPhone had?" Nabil B.: "Ik ben er niet eerlijk over geweest toen ik in juli 2019 vertelde dat ik die iPhone niet had. Ik kan een half jaar later dan niet zeggen: ik heb hem toch gehad. Het was een leugentje voor eigen bestwil. Als het niet bekend was geworden, had ik 'm gehouden."



"Pas wanneer je op een leugen wordt betrapt, trek je het boetekleed aan en erken je dat je hebt gelogen", reageert Mohammed R., die zich daarna tot de rechtbank richt: "Ik ken hem. Ik weet hoe ik zijn leugens kan ontmaskeren."

Quote "Ik ben denk ik al vanaf 2000 uit Nederland. Ik kwam af en toe naar Nederland om wat familie te zien en een patatje speciaal te halen" ridouan taghi over zijn emigratie

De rechtbankvoorzitter grijpt aan het einde van de tweede zittingsdag nog even terug naar de vorige zitting op 22 maart. Hij houdt Taghi voor dat het leek alsof hij bij binnenkomst de kroongetuige leek te herkennen, terwijl die vermomd is. "Integendeel: het enige wat ik zie is een puntneus, maar die kop herken ik niet", reageert de zichtbaar geïrriteerde hoofdverdachte. Hij wil van Nabil B. weten waar hij hem van kent.



Taghi: "Wanneer heb jij mij voor het laatst gezien? En zo ja, waar?"

Kroongetuige: "Dat moet In 2011 of 2012 zijn geweest in Paloma" (een shisha lounge, red.)

Taghi: "Heb ik jou ooit persoonlijk gebeld of berichten gestuurd?"

Kroongetuige: "Je hebt mij niet gebeld. Ik heb wel berichten gestuurd via Saïd."

Taghi: "Heb ik jou mijn nummer gegeven? Ja of nee?" Kroongetuige: "Nee."

Taghi: "Wat is jouw definitie van iemand kennen?" Kroongetuige: "Dat je iemand hebt gesproken en dat je een band hebt."

Taghi: "Wat is jouw definitie van iemand persoonlijk kennen?" Kroongetuige: "We hebben vaak genoeg met elkaar gezeten in die lounge. Mocht je me nodig hebben, kun je bij Saïd of Mao terecht, heb je gezegd." Taghi: "Dat is jouw visie. Jouw waarheid."

Kroongetuige: "Hoelang ben jij uit Nederland dan, als ik vragen mag?"

Taghi: "Ik ben denk ik al vanaf 2000 uit Nederland. Ik kwam af en toe naar Nederland om wat familie te zien en een patatje speciaal te halen, laten we het daar op houden."

"Net als Rutte geen actieve herinnering aan"

De hoofdverdachte maakt de kroongetuige vandaag opnieuw uit voor "pathologische leugenaar." Eén van de rechters vraagt vervolgens aan Taghi of het waar is dat hij vroeger met Nabil B. heeft geschaakt in de shisha lounge, zoals de kroongetuige in zijn verklaringen beschrijft. "Klopt dat?" Taghi: "Net als Rutte heb ik daar geen actieve herinnering aan."