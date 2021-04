Aantal positieve coronatests daalt voor het eerst sinds weken

Het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen met het coronavirus in de regio Amsterdam is vorige week met vier procent gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Het is voor het eerst sinds weken dat er in de weekcijfers van de GGD een daling is te zien.

Van 29 maart t/m 4 april kregen 2041 Amsterdammers na het doen van een test te horen dat ze besmet zijn met het coronavirus. De week daarvoor waren het er 2184, nog een week daarvoor waren het er 1947. De regio Amsterdam bestaat verder uit Amstelveen, Diemen, Aalsmeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Ook in Uithoorn nam het aantal meldingen af, in Amstelveen en Ouder-Amstel bleef het aantal meldingen vrijwel gelijk en in Aalsmeer en Diemen nam het aantal meldingen toe.

Binnen de stad nam het aantal meldingen toe in stadsdeel Oost, bleef het aantal meldingen vrijwel gelijk in Zuidoost en in de overige stadsdelen nam het aantal meldingen af. Stadsdelen West en Nieuw-West bevonden zich op of boven het risiconiveau "Zeer Ernstig", de overige stadsdelen bevonden zich boven het risiconiveau "Ernstig". Overigens is het risiconiveau in de regio Amsterdam wel vastgesteld op "Zeer Ernstig", omdat er ook wordt gekeken naar de situatie in de ziekenhuizen en de opkomst van de Britse variant van het virus. Ook in andere Veiligheidsregio's geldt het risiconiveau "Zeer Ernstig".