Afsluiting kruispunt Langbroekdreef: "Wordt iets omrijden"

Het nieuwe kruispunt Langbroekdreef / Loosdrechtdreef / Kromwijkdreef is bijna af. De afgelopen maanden is er hard gewerkt en nu is het tijd om het kruispunt aan te sluiten op de bestaande wegen. Om dit te kunnen doen zijn meerdere afsluitingen nodig. In het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje bij het nieuwe kruispunt.

De laatste keer dat we bij het werk waren lag er nog een dik pak sneeuw. De werkmannen hoeven nu niet in de kou te werken maar er waait wel een stevige wind over het bouwterrein. "En dat valt niet mee natuurlijk voor de mannen. Vooral met de hijswerkzaamheden is het af en toe wel eens vervelend", vertelt logistiek coördinator Frank Timmer. Maar dat neemt niet weg dat de werkzaamheden voorspoedig gaan. ''Het kruispunt is bijna af. We gaan het fietspad nog afmaken met rood asfalt, we gaan de verkeerslichten maken en we gaan uiteindelijk nog een viaduct slopen", aldus Timmer. Waarom er een nieuw kruispunt moest komen wordt uitgelegd door omgevingsmanager Marcel Hoogsteder. "De kruising wordt vernieuwd omdat er in de oude situatie drie verschillende T-splitsingen waren. Deze combineren we in één kruising om de doorstroming te verbeteren.''

Werkterrein kruispunt Langbroekdreef

Quote "We weten alle routes eromheen wel, wij hebben er geen last van" VOORBIJGANGER

Om het nieuwe kruispunt aan te kunnen sluiten op de bestaande wegen zijn er meerdere afsluitingen nodig. En daar wordt wisselend op gereageerd door voorbijgangers. "Ik denk dat het nog wel te doen is om in de buurt te komen, alleen wordt het dan ietsje omrijden", zegt een vrouw. Een ander denkt er minder optimistisch over. "Dat vind ik niet zo prettig, dan kan ik hier moeilijk komen," vertelt ze. Ze vindt de vernieuwing van de kruising wel een goed idee. "Het wordt veel ruimer en overzichtelijker."

Afsluitingen voor auto- en fietsverkeer De afsluitingen en omleidingsroutes zijn verdeeld in drie verschillende fases. De eerste fase begint op dinsdagavond 13 april 21.00 uur en duurt tot maandagochtend 19 april 05.00 uur. In deze periode is het hele kruispunt afgesloten voor zowel auto's als fietsers. Vanaf maandagochtend 19 april 05.00 uur gaat de tweede fase in, deze duurt tot maandagochtend 26 april 05.00 uur. De kruising is dan gedeeltelijk weer open. Het gedeelte bij de Langbroekdreef blijft wel afgesloten. Vanaf 26 april is het hele kruispunt open voor autoverkeer. In de laatste fase van de afsluitingen gelden er alleen nog omleidingen voor het fietsverkeer. Dit duurt van maandagochtend 19 april 05.00 uur tot vrijdag 7 mei 17.00 uur.

Afsluitingen en omleidingen Kromwijkdreef / Langbroekdreef / Loosdrechtdreef

