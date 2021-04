Nieuwe aanpak verkeersveiligheid hard nodig: 'Met straatinrichting redden we het niet meer'

In Amsterdam is veel verkeer waardoor er dagelijks gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Uit onderzoek van AT5 blijkt dat drie op de vier Amsterdammers zich dan ook onveilig voelen in het Amsterdamse verkeer. Volgens Hoogleraar Marco te Brömmelstroet moeten we nieuwe technieken gebruiken om het drukke verkeer af te remmen.

Het probleem van verkeersveiligheid ligt volgens Marco te Brömmelstroet niet zozeer bij menselijke fouten bij hun rijgedrag, maar bij de technische ontwikkelingen van vervoersmiddelen. Zoals de nieuwste Tesla: ‘Auto’s die in twee seconden 100 kilometer per uur kunnen rijden, hoeveel drempels moet je dan wel niet aanleggen?’ Als hoogleraar urban mobility futures verdiept te Brömmelstroet zich in nieuwe technieken die het verkeer veiliger kunnen maken. ‘We zullen iets moeten doen aan de begrenzing van die voertuigen, met onze straatinrichting redden we het niet meer.’ Snelheidsbegrenzing van auto’s op basis van locatie met behulp van geofencing zou een oplossing kunnen bieden volgens de hoogleraar.

Verdeling tussen straat, stoep, groen en speelruimte Marco te Brömmelstroet vraagt zich af waarom de auto zo'n centrale plek inneemt bij de inrichting van de openbare ruimte. "De straat is van jou en mij, dus ook van kinderen die nu gemiddeld drie vierkante meter buitenspeelruimte krijgen terwijl auto's parkeerplekken innemen van ruim tien vierkante meter." De verdeling tussen straat, stoep, speelruimte en groen kan beter volgens de hoogleraar: "Als je bedenkt dat een biologische kip minimaal vier vierkante meter buitenruimte moet hebben, dan eigenlijk hebben we een 'plofkindnorm' gecreëerd."

Quote "De straat is niet van de verkeerskundige of de wethouder mobiliteit, de straat is van jou en van mij, van ons samen" Marco te brömmelstroet, hoogleraar urban mobility futures

Daarom roept hij burgers op om in hun buurt het gesprek aan te gaan om te kijken waar de behoeftes liggen. "Als buurtbewoners bepalen dat er meer of minder parkeerplaatsen, speelruimte of groen nodig is, dan kan dat worden aangepast", vertelt Te Brömmelstroet vanuit de Frans Halsbuurt waar meerdere parkeerplaatsen zijn getransformeerd tot bloemperken en fietsparkeerplekken.